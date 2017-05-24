Генсек ООН: 117 миротворцев погибли на службе в 2016 году

ООН, 24 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Свыше 110 миротворцев ООН из 43 стран погибли на службе в 2016 году. Об этом сообщил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, принявший участие в траурной церемонии в память о павших "голубых касках".

"В прошлом году 117 военных, полицейских и гражданских миротворцев из 43 стран погибли при исполнении долга. Таким образом, с 1948 года более 3,5 тыс. миротворцев отдали свои жизни, спасая других людей", - сказал административный глава всемирной организации. Он возложил венок к мемориалу павшим миротворцам в штаб-квартире ООН, а также объявил минуту молчания.

По словам генсека, наибольшие потери в прошлом году понесли силы ООН в Мали, Центральноафриканской Республике и Южном Судане, где продолжаются ожесточенные вооруженные конфликты. Он отметил, что миротворцы все чаще подвергаются нападениям со стороны террористов. При этом Гутерриш обратил внимание на положительный вклад, который "голубые каски" вносят в стабилизацию ситуации в странах, в которых они несут службу. Административный глава ООН особенно выделил успех операций в Кот-Д'Ивуаре и Либерии, которые будут свернуты в ближайшие месяцы.

На сегодняшний день службу под голубым флагом ООН несут более 100 тыс. военнослужащих и полицейских. В 2015 году при исполнении долга погибло 129 миротворцев из 50 стран мира.