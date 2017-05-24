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Reuters: задержанный в Триполи младший брат смертника из Манчестера также готовил теракт

Международная панорама
24 мая, 20:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

По данным полиции, Хашем Абеди прибыл в ливийскую столицу 15 апреля из Великобритании

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Задержанный в среду в Триполи 20-летний Хашем Абеди, младший брат исполнителя теракта в Манчестере 22-летнего Салмана Абеди, готовил атаку в ливийской столице. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Ливии.

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Хашем Абеди подозревается в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и подготовке теракта в Триполи. По данным полиции, он прибыл в ливийскую столицу 15 апреля из Великобритании.

В среду в Манчестере под стражу был взят 23-летний Исмаил, старший брат смертника. Также в Триполи был задержан и отец семейства - 52-летний Рамадан Абеди. Ранее он заявил о невиновности Салмана и отметил, что общался с сыном по телефону за пять дней до атаки. Юноша якобы планировал в ближайшее время навестить родителей.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел вечером 22 мая. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, 64 получили ранения.

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