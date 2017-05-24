Bloomberg: отец смертника из Манчестера задержан в Триполи

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ливийская полиция задержала в столице страны, городе Триполи, 52-летнего Рамадана Абеди, отца исполнителя теракта в Манчестере 22-летнего Салмана Абеди. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Рамадан, ранее сам внесенный в Ливии в списки экстремистов, отрицал вину сына.

По данным агентства, арестовывать отца семейства прибыли три боевых машины полиции. Также в Триполи был взят под стражу и младший брат террориста, 20-летний Хашем Абеди, которого подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Кроме того, в среду в самом Манчестере под стражу был взят 23-летний Исмаил, старший брат смертника. Помимо Исмаила в Соединенном Королевстве арестованы еще четверо подозреваемых в причастности к атаке. Задержания в столице Ливии последовали после того, как Рамадан Абеди заявил о невиновности Салмана. Он отметил, что говорил с сыном по телефону за пять дней до атаки: юноша планировал в ближайшее время навестить родителей.

Салман Абеди, взорвавший себя в понедельник на крытом стадионе "Манчестер-арена", родился в этом городе в 1994 году и был третьим ребенком в семье ливийских беженцев, которые прибыли в Великобританию, чтобы укрыться от режима Муаммара Каддафи. Его отец был внесен в Ливии в списки разыскиваемых лиц за то, что дезертировал из специального отряда полиции и вступил в вооруженную группировку, которую при Каддафи причисляли к террористической. В 1991 году семья Абеди получила политическое убежище в Соединенном Королевстве. В 1994 году глава семейства Рамадан Абеди поселился в Манчестере, где проповедовал в местной мечети, которую посещал и его сын.

В 2008 году с группировки, к которой примыкал Рамадан Абеди, были сняты обвинения в терроризме, после чего он вернулся в Триполи. Старшие же сыновья остались в Великобритании.

Взрыв на крытом стадионе в Манчестере прогремел вечером 22 мая. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, 64 получили ранения. Полиция считает исполнителем теракта Салмана Абеди.