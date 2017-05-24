За смертником в Манчестере стояла террористическая сеть

ЛОНДОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Террористическая сеть стояла за исполнителем теракта 22 мая в Манчестере. Об этом сообщил журналистам начальник полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс.

"Очевидно, что это сеть, мы занимаемся расследованием", - сказал он во время брифинга, который транслировался в прямом эфире британскими телеканалами.

Хопкинс сообщил, что с учетом проведенных арестов в рамках ведущегося расследования "общее число людей, которые находятся в заключении, составляет четыре человека". 24 мая в центре Манчестера была проведена спецоперация и, по словам полицейского, для проникновения в здание был осуществлен контролируемый взрыв. "В настоящий момент полицейские ведут обыск по этому адресу", - пояснил Хопкинс. Он также добавил, что расследование является "обширным и ведется на территории всего Большого Манчестера в настоящий момент".

Начальник полиции также сообщил, что во время взрыва погибла полицейская, которая находилась не при исполнении. "С прискорбием я могу подтвердить, что одной из жертв была офицер полиции", - сказал он.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел поздно вечером сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 64 получили ранения.

На следующий день после теракта премьер Тереза Мэй объявила, что уровень террористической угрозы в королевстве повышается с серьезного до критического, это означает, что возможность осуществления нового теракта является неминуемой. Как пояснила премьер, информация о том, что Абади не действовал в одиночку, и что его преступление могло стать итогом деятельности более широкой группы лиц, стала решающей при принятии решения о повышения уровня террористической угрозы.

24 мая британское минобороны выделило около 1 тыс. военных для усиления полиции при охране важных объектов в Великобритании.