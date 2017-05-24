Столтенберг: позиция НАТО к России не изменилась с приходом администрации Трампа в США

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. НАТО и США не изменили своего подхода к отношениям с Россией с приходом новой американской администрации президента Дональда Трампа. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

"Когда я встречался с президентом Трампом в Белом доме в прошлом месяце, мы обсуждали подход к отношениям НАТО с Россией и согласились с тем, что он верен. То есть мы сочетаем оборону, сдерживание и политический диалог и не видим в этом никаких противоречий", - подчеркнул он.

Однако, как отметил Столтенберг, НАТО следует развивать диалог с Россией, в том числе, в рамках совета Россия-НАТО. "Нам нужна Россия, чтобы решать многие вопросы, включая Украину", - добавил генсек альянса.

Президент США Дональд Трамп планирует принять участие в однодневном саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 25 мая. Центральным событием станет открытие новой штаб- квартиры альянса. Единственная рабочая сессия с участием лидеров 28 государств блока и готовящейся к вступлению Черногории состоится в формате рабочего ужина и продлится около трех часов. Ее главными темами станут вопросы повышения военных расходов государств альянса и дополнительные усилия НАТО.