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NYT: в РФ обсуждали возможность оказания влияния на Трампа через его советников

Международная панорама
25 мая, 1:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

По данным газеты, власти РФ планировали влиять на будущего президента США через руководителя избирательного штаба Пола Манафорта и отставного генерал-лейтенанта Майкла Флинна

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Разведслужбы США летом прошлого года заполучили информацию, согласно которой представители властей РФ, а также сотрудники российской разведки обсуждали возможность оказания влияния на Дональда Трампа, который тогда баллотировался в президенты Соединенных Штатов, через его советников. С таким утверждением выступила газета The New York Times.

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Согласно ее данным, разговоры, перехваченные США, якобы касались возможностей оказания влияния на Трампа через Пола Манафорта, занимавшего на тот момент должность руководителя избирательного штаба республиканца, а также с помощью генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна, который был советником Трампа.

Некоторые участники бесед, перехваченных американской разведкой, "хвастались по поводу того, как хорошо они знают Флинна", пишет газета. "Другие обсуждали возможность использования своих связей с (экс-президентом Украины) Виктором Януковичем", советником которого был ранее Манафорт, также отмечает она.

По данным The New York Times, американская разведка сочла собранную информацию заслуживающей доверия для того, чтобы передать ее в распоряжение ФБР, которое тогда начало расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в президентские выборы в США.

13 февраля этого года из-за обвинений в контактах с Москвой ушел в отставку помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Его заподозрили в обсуждении вопроса о снятии антироссийских санкций с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в ходе встречи, состоявшейся в декабре 2016 года.

15 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила о многочисленных контактах членов избирательного штаба и переходной команды Трампа с представителями России в разгар предвыборной кампании и в период взлома серверов Демократической партии США. По словам собеседников The New York Times, общение происходило между командой Трампа и широким кругом российских граждан, включавшим "сотрудников разведки и членов правительства". Среди конкретных лиц в публикации были названы Флинн, Манафорт, бывший советник Трампа Картер Пейдж и политконсультант Роджер Стоун. Все они назвали обвинения в связях с РФ абсурдными.

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Персоны
Флинн, Майкл Трамп, Дональд
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