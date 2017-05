NYT: в РФ обсуждали возможность оказания влияния на Трампа через его советников

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Разведслужбы США летом прошлого года заполучили информацию, согласно которой представители властей РФ, а также сотрудники российской разведки обсуждали возможность оказания влияния на Дональда Трампа, который тогда баллотировался в президенты Соединенных Штатов, через его советников. С таким утверждением выступила газета The New York Times.

Согласно ее данным, разговоры, перехваченные США, якобы касались возможностей оказания влияния на Трампа через Пола Манафорта, занимавшего на тот момент должность руководителя избирательного штаба республиканца, а также с помощью генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна, который был советником Трампа.

Некоторые участники бесед, перехваченных американской разведкой, "хвастались по поводу того, как хорошо они знают Флинна", пишет газета. "Другие обсуждали возможность использования своих связей с (экс-президентом Украины) Виктором Януковичем", советником которого был ранее Манафорт, также отмечает она.

По данным The New York Times, американская разведка сочла собранную информацию заслуживающей доверия для того, чтобы передать ее в распоряжение ФБР, которое тогда начало расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в президентские выборы в США.

13 февраля этого года из-за обвинений в контактах с Москвой ушел в отставку помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Его заподозрили в обсуждении вопроса о снятии антироссийских санкций с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в ходе встречи, состоявшейся в декабре 2016 года.

15 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила о многочисленных контактах членов избирательного штаба и переходной команды Трампа с представителями России в разгар предвыборной кампании и в период взлома серверов Демократической партии США. По словам собеседников The New York Times, общение происходило между командой Трампа и широким кругом российских граждан, включавшим "сотрудников разведки и членов правительства". Среди конкретных лиц в публикации были названы Флинн, Манафорт, бывший советник Трампа Картер Пейдж и политконсультант Роджер Стоун. Все они назвали обвинения в связях с РФ абсурдными.