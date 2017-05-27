Власти Египта выплатят по $5,5 тыс. семье каждого погибшего при атаке боевиков в Эль-Минье

КАИР, 27 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Правительство Египта выплатит по 100 тыс. египетских фунтов (около $5,5 тыс.) семье каждого погибшего при вооруженной атаке боевиков на христиан в провинции Эль-Минья, в результате которой были убиты десятки человек. Об этом в субботу сообщила министр социальной солидарности страны Гада Вали.

Кроме того, каждому пострадавшему в результате нападения, который будет вынужден провести на лечении в больнице более 72 часов, правительство выплатит компенсацию в размере 40 тыс. фунтов (более $2,2 тыс.). Кабинетом министров также назначена ежемесячная выплата 1,5 тыс. фунтов (около $100) каждому, получившему ранение во время атаки экстремистов.

Минувшим днем группа боевиков совершила вооруженное нападение на автобус с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в монастырь Святого Самуила в провинции Эль-Минья. Большинство из них были дети. По информации Коптского культурного центра, из всех подростков, отправившихся на экскурсию, выжили только трое, остальные были убиты при атаке радикалов.

По официальным данным Минздрава Египта, в результате теракта погибли 28 человек, около 30 получили ранения.

С 10 апреля в Египте по решению президента страны было введено чрезвычайное положение сроком на три месяца. Это произошло спустя сутки после двух терактов в христианских храмах в городах Танта и Александрия, в результате которых погибли свыше 45 человек, и более 100 были ранены. Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).