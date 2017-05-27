Премьер Египта: обеспечение нацбезопасности страны начинается за пределами ее границ

КАИР, 27 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Премьер-министр Египта Шериф Исмаил заявил, что национальная безопасность его страны начинается еще за пределами египетских границ. Эту позицию, как передал телеканал Al Arabiya, он высказал после проведенных атак ВВС АРЕ на базы террористов, расположенных на территории соседней Ливии.

"Наша национальная безопасность начинается еще за пределами границ египетского государства", - отметил Исмаил. По его словам, авиаудары по базам террористов в Ливии - "это только начало".

Ранее египетская боевая авиация нанесла серию ударов по позициям экстремистов, связанных с международной террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ), в районе ливийского города Дерна. Бомбардировки были совершены после вооруженной атаки, осуществленной 25 мая группой боевиков в провинции Эль-Минья к югу от Каира. Жертвами этого теракта, по последним данным, стали 29 египетских христиан, в том числе девять детей, еще около 25 человек получили ранения.

В обращении к нации после трагедии в Эль-Минье президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет продолжит борьбу против террористов повсюду - и на территории страны и за ее пределами.