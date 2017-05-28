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Глава Пентагона: подход Трампа к НАТО не отличается от политики Обамы или Буша

Международная панорама
28 мая, 6:18 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

По словам Джеймса Мэттиса, политика заключается в том, что страны альянса "должны тратить на оборону больше, чем они тратили пять или десять лет назад"

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Джеймс Мэттис

Джеймс Мэттис

© EPA/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 28 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Политика президента США Дональда Трампа в отношении НАТО схожа с той, что проводили его предшественники, как республиканцы, так и демократы. Об этом заявил министр обороны страны Джеймс Мэттис в интервью телеканалу CBS, часть которого была опубликована в субботу.

Ранее Трамп в ходе своей зарубежной поездки несколько раз призвал членов альянса увеличить свои военные расходы. Мэттис в свою очередь напомнил, что он работал "при НАТО при президенте (Джордже) Буше и при президенте (Бараке) Обаме". По его мнению, США выступают с последовательным призывом к НАТО.

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"То, что делает президент Трамп, соотносится с действиями обеих предыдущих администраций, как республиканской, так и демократической. Суть заключается в том, что страны должны тратить на оборону больше, чем они тратили пять или десять лет назад", - пояснил глава Минобороны. "Страны НАТО обладают лучшей в мире защитой, и нам всем нужно относиться к этому, как к банку: если вы хотите что-то получить, вам нужно что-то отдать взамен", - добавил он.

Как заявил на пресс-конференции по итогам саммита участников блока генсек организации Йенс Столтенберг, Трамп открыто и прямолинейно потребовал от стран НАТО увеличения военных расходов. Как он отметил, некоторые лидеры согласились, что европейские государства должны увеличивать свои военные расходы "не для того, чтобы угодить США, а в собственных оборонных интересах".

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