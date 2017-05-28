Al Jazeera: при бомбардировке Старого города в Мосуле убиты не менее 15 мирных жителей

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Al Jazeera: при бомбардировке Старого города в Мосуле убиты не менее 15 мирных жителейМеждународная панорама 28 мая, 13:03
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КАИР, 28 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. По меньшей мере 15 мирных жителей были убиты в результате бомбардировки кварталов Старого города - исторической части иракского Мосула, который до сих пор удерживается формированиями террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
По его данным, не менее 15 мирных жителей погибли при бомбардировке Старого города, расположенного в западной части Мосула. Большинство погибших - женщины и дети.
Кампания против ИГ в Мосуле началась 17 октября прошлого года. За время операции под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул, а 19 февраля премьер- министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о новом этапе кампании по выдворению боевиков из западных районов.
В субботу иракская армия заявила о начале наступления на последние кварталы, которые удерживают террористы в Старом городе. Ранее правительство Ирака попросило жителей перейти оттуда в районы, контролируемые иракскими войсками. По данным ООН, в ближайшие дни до 200 тыс. человек могут попытаться покинуть Старый город.