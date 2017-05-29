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Ле Пен: визит Путина во Францию будет способствовать улучшению двусторонних отношений

Международная панорама
29 мая, 9:19 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Лидер "Национального фронта" подчеркнула, что Франции нужно сотрудничать и с РФ, и с США, чтобы вести борьбу против исламского радикализма

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ПАРИЖ, 29 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен уверена, что визит президента России Владимира Путина во Францию будет способствовать улучшению отношений между двумя странами. Об этом Ле Пен заявила в интервью радиостанции RTL.

"Я рада, что Владимира Путина принимают во Франции, и считаю, что это отвечает необходимости улучшения отношений между двумя странами", - сказала Ле Пен. Она подчеркнула при этом, что "Россия - это великая страна, независимо от того, одобряет кто-то или нет тот или иной аспект внутренних событий в РФ".

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"Главное заключается в том, что Франции необходимо сотрудничать и с Россией, и с США для того, чтобы вести борьбу против исламского радикализма - этого гигантского вызова, брошенного международной общественности. Вести борьбу против этой огромной опасности, которая нависла над Францией и другими странами, о чем свидетельствуют недавние теракты в Манчестере и Египте", - сказала лидер "Национального фронта".

Марин Ле Пен особо подчеркнула в этой связи необходимость для Франции участвовать в переговорах по Сирии с целью нормализации там обстановки. "Не следует забывать, что именно Франция виновата в том хаосе, который воцарился в Ливии, и отчасти виновна в ситуации, сложившейся в Сирии, так как именно она отказывалась вести переговоры с этой страной, сесть за тот же стол переговоров, что и Россия", - сказала Ле Пен.

"В этой связи предстоящие переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона с российским президентом Владимиром Путиным - это положительное явление, так как именно дипломатические переговоры со всей совокупностью больших держав, обеспечение их сотрудничества и координации действий позволят вести эффективную борьбу против той гигантской опасности, которую представляет собой исламистский радикализм", - сказала Ле Пен.

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Визит Путина во Францию
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