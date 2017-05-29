Киевский суд отказал защите Януковича в просьбе перенести заседание

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КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева отказал адвокатам экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, в переносе подготовительного заседания в связи с необходимостью участия адвокатов в другом судебном заседании. Такое решение озвучил председательствующий судья Владислав Девятко.
"Суд объявляет перерыв до 14:00 для того, чтобы сторона защиты могла отдохнуть", - сказал он.
Адвокаты экс-президента в понедельник озвучили также ряд ходатайств, среди которых просьба обеспечить явку в суд генерального прокурора страны Юрия Луценко. Защитник Януковича Виталий Сердюк заявил, что сторона защиты ознакомилась с материалами дела, переданными прокуратурой на прошлом заседании, однако по ним у адвокатов есть ряд возражений.
По мнению защиты, ряд представленных прокуратурой материалов представляет собой "ненадлежащие доказательства", которые оформлены с нарушением Уголовно-процессуального кодекса, поэтому не могут быть приобщены к делу.
"Прокуратура пытается создать иллюзию наличия материалов. Представленные три тома по сути "пустые", - сказал Сердюк, комментируя результаты анализа материалов.
Адвокаты заявили, что представители прокуратуры и других правоохранительных органов оказывают давление на судей, чтобы добиться желаемого решения. Об этом свидетельствуют высказывания прокуроров, озвученные ранее в прессе, сообщил Сердюк. По его словам, прокуратура собирала персональные данные адвокатов, отобразив их в материалах, что также говорит о попытке давления и на сторону защиты.
Кроме того, одна из просьб касалась необходимости обращения в соответствующие государственные структуры, с тем чтобы была обеспечена сохранность материалов дела, не допустив их возможной пропажи либо же уничтожения. В суд было передано подписанное экс-президентом заявление, в котором он просит обеспечить его участие в процессе на основании европейской конвенции о взаимной правовой помощи.
В понедельник адвокаты экс-президента Украины вновь заявили, что намерены добиваться допроса в суде в качестве свидетелей главы украинского государства Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц. "Мы планируем заявить ходатайства о допросе всей верхушки власти, которая принимала участие в событиях 2014 года. Это (Александр) Турчинов (секретарь Совета национальной безопасности и обороны), Порошенко, (Арсений) Яценюк (экс-премьер Украины)", - сказал Сердюк.