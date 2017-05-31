АТЦ: ИГ после потери территории переходит к "асимметричной войне"

ДУШАНБЕ, 31 мая. /ТАСС/. Международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) после потери территорий переходит к тактике "асимметричный войны" и стремится перенести активность на территории стран, борющихся с терроризмом. Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков на открывшемся в Душанбе сборе руководящего состава антитеррористических подразделений государств - участников СНГ "Душанбе- Антитеррор - 2017".

"В связи с усилением давления на главные оплоты ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) отмечается их переориентация на диверсионно-террористические методы ведения борьбы как в зонах их основной активности, так и на территории стран, активно участвующих в контртеррористических операциях", - отметил он.

"Даже в случае утраты ИГИЛ подконтрольных ей территорий и отказа от продвижения идеи создания "халифата" террористические угрозы сохранятся. Стремление ИГИЛ занять лидирующие позиции в мировом джихадистском движении ведет к формированию новых террористических угроз в различных регионах мира, стремлению развязать "асимметричную войну" непосредственно на территориях стран, участвующих в борьбе с терроризмом", - подчеркнул глава АТЦ.

Специфика такой "асимметричной войны", заметил он, в полной мере проявившаяся в Сирии, требует поиска адекватных системных способов противодействия.

По словам Новикова, современная ситуация требует от стран СНГ быть готовыми к проведению совместной военно-полицейской операции. "Современное развитие событий позволяет предположить, что в случае неблагоприятного развития оперативной обстановки в любом из центральноазиатских государств речь, скорее всего, пойдет о совместной военно-полицейской операции в рамках СНГ", - отметил он.

Глава АТЦ подчеркнул, что "анализ складывающейся на сегодня обстановки в Афганистане вряд ли предполагает ее нормализацию в среднесрочной перспективе. "При этом мы с вами должны быть готовы к тому, что выдавливание боевиков из восточных районов Афганистана приведет к их дальнейшей передислокации на север и может создать потенциальную угрозу, прежде всего, для центральноазиатских государств, входящих в состав СНГ", - сказал Новиков. При этом объектами устремлений радикальных группировок являются практически все страны СНГ, отметил он.

Глава АТЦ подчеркнул, что пока правовой режим проведения совместных (с участием нескольких государств) военно-полицейских операций не разработан. "Однако решения могут быть найдены уже сейчас, в том числе в ходе проведения совместных антитеррористических учений", - сказал Новиков.

Кроме того, генерал-полковник отметил, что опасность транзита в страны СНГ мигрантов возрастает не только из стран Ближнего Востока, но и Балканского полуострова, где под влиянием идеологии ИГ поступательно увеличивается число центров распространения радикального ислама. "Особого внимания заслуживают мигранты из Боснии и Герцеговины, Албании и Косова, где в последнее время заметно активизировались запрещенные экстремистские группы "Исламские воины", "Исламский легион", "Исламская молодежь", а также другие структуры, поддерживающие связи с международными террористическими организациями. Их лидеры все более настойчиво призывают своих членов переходить от пропаганды к активным действиям террористического характера", - подчеркнул Новиков.

В Таджикистане 23 мая начались совместные учения "Душанбе-Антитеррор - 2017", в которых принимают участие шесть стран СНГ. На первом этапе спецслужбы шести Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана отработали вопросы взаимодействия спецслужб по выявлению и пресечению вербовочной деятельности международных террористических организаций как через эмиссаров, направляемых в государства Центрально-Азиатского региона, так и в соцсетях. Особое внимание акцентировалось на пресечении вербовок среди граждан, работающих на объектах критически важной инфраструктуры, на стратегически важных объектах, которые могут стать объектом террористических устремлений.

"Совместно с партнерами нами было протестировано оборудование по перехвату IP-трафика и трафика социальных сетей на предмет выявления вербовочных ресурсов. При отработке согласованных действий по выявлению и документированию действий вербовщиков использованы системы биометрической идентификации личности, банки данных коллективного пользования, созданные в рамках СНГ. Есть основания полагать, что предложенный алгоритм действий сработает и в реальной ситуации", - подчеркнул глава АТЦ.

Новиков напомнил, что террористы уделяют особое внимание работе в социальных сетях, распространяя пропагандистские материалы, подбирая и изучая новых сторонников и собирая средства для финансирования боевиков ИГ. "Так, по имеющимся оценкам, с 2014 года по 2017 год количество публикаций с экстремистским содержанием в интернете возросло более чем в шесть раз", - подчеркнул Новиков.

В ходе завершающей фазы пройдут учения по проведению войсковой операции по уничтожению условного бандформирования, прорвавшегося через государственную границу. По словам Новикова, "в план учения был заложен достаточно широкий спектр войсковых задач с задействованием различных сил и средств, в том числе тактической и стратегической авиации, высокоточного вооружения и реактивных систем залпового огня".

"Особо хотелось бы отметить значительный вклад Генерального штаба Вооруженных сил РФ, командования Центрального военного округа Минобороны России и Министерства обороны Таджикистана в подготовку и проведение второго этапа учения, свидетелями которого мы станем завтра", - добавил Новиков. В период проведения сбора предусмотрен обмен мнениями представителей научной среды относительно механизма взаимодействия армейских подразделений, органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов, представленного в формате совместных военно-полицейских операций с привлечением разноведомственных сил и средств из различных государств Содружества.

Участниками проходящего в Душанбе под эгидой АТЦ СНГ сбора руководителей антитеррористических подразделения делений СНГ стали делегации спецслужб восьми стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегаций Министерств обороны Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в нем принимают участие представители различных органов СНГ (Исполкома, секретариата Совета министров обороны, Координационной службы Совета командующих Погранвойсками и других) и делегации от ШОС, ОДКБ и ОБСЕ.