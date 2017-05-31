В Кишиневе разыскивают мэра, который не соблюдает условий домашнего ареста

КИШИНЕВ, 31 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Депутаты муниципального совета Кишинева пообещали выплатить вознаграждение тому, кто обнаружит мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, который не соблюдает условий предписанного ему судом домашнего ареста.

"Говорят, он гулял сегодня по городу, зашел на почту. Думаю, это не первый раз. Может, кто-то снимет его на фото или видео будет хорошая премия", - написал в социальной сети Facebook руководитель пресс-службы президента Молдавии Ион Чебан, который является главой фракции социалистов в муниципальном совете.

Киртоакэ подозревается в извлечении выгоды из влияния в громком коррупционном скандале, связанном с организацией в городе платных парковок. Он был задержан и помещен под 30-дневный домашний арест в минувшую пятницу. В общей сложности по этому делу задержаны 11 человек, среди которых вице-мэр Нистор Грозаву, секретарь мэрии Валерий Диденко, муниципальные советники Геннадий Думанский и Олег Онищенко, начальник управления транспорта мэрии Игорь Гамрецкий, а также бизнесмен Александр Пинчевский, который входит в число самых богатых людей в Молдавии.

Мэру грозит тюрьма

Киртоакэ подозревается в том, что дал указание Грозаву подписать соответствующий договор с фирмой EME Parkleitsystem GmBH без одобрения муниципального совета. По данным следователей, одному из чиновников мэрии предложили зарегистрировать в офшорной компании Кипра собственное предприятие, ставшее впоследствии партнером EME Parkleitsystem с долевым участием, равным 26% от суммы сделки. Эти деньги, как считают следователи, предполагалось передать в качестве вознаграждения за прикрытие Киртоакэ и Гамрецкому, который является школьным приятелем мэра. По молдавским законам, если их вина будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком до семи лет.

Грязнуля года

Киртоакэ руководит Кишиневом с 2007 года. Его деятельность неоднократно подвергалась критике, градоначальника освистывали во время публичных выступлений, когда он пытался представить отчет о руководстве столицей. В апреле муниципальные советники удостоили его звания "Бездельник и вредитель года" за плохую организацию работ по ликвидации последствий снежного циклона, обрушившегося на Молдавию.

Символический приз - резиновые сапоги, пилу и рукавицы - ему вручили депутаты муниципального совета на заседании оперативных служб мэрии. Ранее народные избранники также удостоили его звания "Грязнуля года", вручив другую символическую награду - наполненный грязью кубок.

В мае жители Кишинева собрали 65 тыс. подписей за проведение референдума об отставке Киртоакэ. Сам градоначальник жалуется на городские проблемы, на отсутствие денег в бюджете и генерального плана развития столицы, который мэрия не может разработать уже 25 лет, а также на коррупцию в мэрии. В 2014 году он оказался в центре скандала, когда безуспешно пытался запретить празднование Дня Победы на центральной площади Кишинева. Либеральная партия, вице-председателем которой он является, поддерживает идею вступления Молдавии в НАТО, ее объединения с Румынией, а также обвиняет Россию в "оккупации Молдавии". Она входила в правящую коалицию проевропейских партий, которую сформировала Демократическая партия. Однако после задержания мэра, лидер либералов Михай Гимпу, который является дядей Киртоакэ, заявил о выходе из правящей коалиции.