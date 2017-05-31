Президент Молдавии возложил вину за высылку молдавских дипломатов на правительство

КИШИНЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон сожалеет о безответственности правительства, приведшей к высылке молдавских дипломатов.

"За 25-летнюю историю дипломатических отношений между Молдовой и Россией еще никогда наши двухсторонние отношения не находились на краю пропасти, как сейчас. Вот к чему приводят безответственные решения и действия молдавского правительства и парламентского большинства, предпринимаемые не в интересах своего народа, а исходя из геополитических интересов западных кураторов", - сказал Додон корреспонденту ТАСС, комментируя решение МИД РФ объявить persona non grata пять молдавских дипломатов в России, в ответ на высылку 29 мая пяти сотрудников российской дипмиссии в Кишиневе.