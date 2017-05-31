Премьер Молдавии объяснил высылку российских дипломатов национальными интересами

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КИШИНЕВ, 31 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Премьер-министр Молдавии Павел Филип попросил прекратить все спекуляции по поводу решения о высылке пятерых российских дипломатов, объяснив это национальными интересами. С таким призывом он обратился, открывая заседание правительства.
"Мы не хотели принимать такое решение, но оно было принято в целях защиты национальных интересов. Это приоритетный вопрос, - сказал Филип. - Прошу занимающих публичные должности чиновников не спекулировать по этому поводу. Все составляющие этого решения были очень четкими".
Ранее он заявил, что российские дипломаты были объявлены персонами нон грата на основе данных местных спецслужб.
Президент Молдавии Игорь Додон, узнавший об этом решении от молдавского посла в РФ Андрея Негуцы, назвал его провокаций правящей проевропейской коалиции и призвал Москву не предпринимать ответных действий.