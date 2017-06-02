Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"

Долгострой по-американски

Новейший американский авианосец Gerald R. Ford (CVN 78) передан Военно-морским силам США. Этот "плавучий аэродром" стоит $12,9 млрд. В последний раз новый авианосец американские ВМС получали в 2009 году — этим кораблем был George H W Bush класса Nimitz. В том же году планировалось начать строительство нового корабля в улучшенной и более эффективной версии. Однако сроки неоднократно переносились, и к строительству "авианосца будущего" приступили лишь в 2014 году, хотя изначально предполагалось, что именно тогда он уже поступит на вооружение. Из-за спешки строительство началось до того, как была завершена проектировка. Одновременно росла и предполагаемая стоимость проекта — сперва с $11,5 млрд до $11,9 млрд, а затем и вовсе до $12,9 млрд.

В Пентагоне объясняли эти проблемы тем, что задумка слишком опережала свое время. "Задним числом стало ясно, что было преждевременно оснащать (авианосец) столь большим числом неопробованных технологий", — признал заместитель министра обороны США по вопросам закупок, технологий и тылового обеспечения Фрэнк Кендалл летом 2016 года. Во время испытаний выяснилось, что у авианосца имеются проблемы с вылетом и приземлением военных самолетов, погрузкой боеприпасов на борт, контролем за воздушным пространством и самообороной. На то, чтобы устранить неполадки, понадобился год.

Главная изюминка Gerald R. Ford, над которой так долго бились американские военные, — электромагнитная катапульта EMALS, которая позволяет запускать самолеты каждые 45 секунд, что на 25% чаще, чем со стандартной, паровой катапультой. Ее испытания успешно завершились в 2015 году, но затем возникли вопросы к новой тормозной системе, обеспечивающей мягкую посадку самолета. Ее пришлось перепроектировать, что вновь сдвинуло сроки сдачи авианосца.

Дилемма Трампа

Из-за многочисленных недочетов проект неоднократно критиковали американские парламентарии — в том числе из числа "ястребов", то есть тех, кто выступает за наращивание военной мощи США. "Мы просто не можем платить $12,9 млрд за один корабль, — говорил конгрессмен-республиканец Джон Маккейн, возглавляющий оборонный комитет. — Нельзя допустить повторения подобных просчетов, особенно в нынешних финансовых условиях".

Похожего мнения придерживается и нынешний президент США Дональд Трамп. В интервью Time он раскритиковал авианосец за его инновационную катапульту, которая, по мнению президента, слишком дорога и непрактична. "Что такое электромагнитная катапульта? Нужно быть Эйнштейном, чтобы в ней разобраться!, — подчеркнул Трамп. — Сейчас (военные) собираются закупать больше авианосцев, и я спросил у них, какую систему они собираются использовать. Мне ответили "Сэр, мы предпочитаем электромагнитную". На что я сказал: а вот и нет. Используйте чертову паровую катапульту — электромагнитная стоит сотни миллионов долларов и никуда не годится!".

При этом Трамп является одним из самых ярых сторонников наращивания мощи ВМС США. Выступая на этом самом корабле Gerald R. Ford в марте 2017 года, президент заявил, что одобряет увеличение количества авианосцев с 10 до 12. Как ожидается, следующий корабль подобной модификации — John F. Kennedy (CVN 79) — должен быть построен к 2020 году. Закладка третьего по счету авианосца Enterprise (CVN 80) запланирована на 2018 год.

Легкая мишень

Как отмечает Reuters, на сегодняшний день США — это единственное государство, чья военно-морская стратегия полностью базируется на применении авианосцев. Их используют для завоевания господства на море и в воздухе в районах действия военно-морских сил.

Собственными авианосцами также располагают Китай, Россия, Великобритания, Италия, и еще ряд стран, но сравниться с США по числу кораблей и по их технологичности пока не может ни одна из них. Электромагнитная катапульта на данный момент установлена только на Gerald R. Ford. Китай также собирался внедрить ее на своем новом авианосце, но в итоге решил ограничиться паровым механизмом. На единственном авианосце ВМС России "Адмирал Кузнецов" используется не катапульта, а трамплин.

Впрочем, как таковая необходимость применения авианосцев вызывает вопросы в экспертом сообществе. Так, обозреватель издания The National Interest Гарри Казианис отмечает, что эра авианосцев постепенно уходит, поскольку большие корабли — какими бы совершенными они не были — представляют из себя легкую мишень для ракет противника. "Китай и Россия разрабатывают ракетные системы большого радиуса действия, которые могут наносить массовые удары с нескольких точек <…> Подобное оружие в сочетании со космическими средствами обнаружения целей в открытом океане может превратить авианосцы в очень дорогие могилы для тысяч американских моряков".

Артур Громов