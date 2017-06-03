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Экс-сотрудник спецслужбы: АНБ тестировало методы электронной слежки на Олимпиаде-2002

Международная панорама
3 июня, 5:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Должностные лица в АНБ и ФБР посчитали указанные игры "отличной возможностью объединить ресурсы, чтобы испытать и отработать новые методы массовой электронной слежки"

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© AP Photo/Patrick Semansky

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Агентство национальной безопасности (АНБ) США отрабатывало методы массовой электронной слежки на зимних Олимпийских играх 2002 года в американском городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Об этом говорится в опубликованном агентством Associated Press заявлении бывшего сотрудника АНБ Томаса Дрейка, который ранее неоднократно сигнализировал о противозаконных, на его взгляд, программах данного ведомства.

Как отмечается в документе, должностные лица в АНБ и ФБР посчитали указанные игры "отличной возможностью объединить ресурсы, чтобы испытать и отработать новые методы массовой электронной слежки". По словам Дрейка, разведка США получала доступ ко всем сообщениям, передававшимся по различным видам электронной связи в Солт-Лейк-Сити и из него.

Как отмечает AP, данное заявление Дрейка направлено в суд в поддержку иска, который был подан в 2015 году бывшим мэром Солт-Лейк-Сити Роки Андерсоном, в частности, против АНБ и ФБР. Экс-градоначальник обвинил данные ведомства в нарушении закона при сборе данных. Представители АНБ и ФБР утверждали, что их действия были легальными, и объясняли их необходимостью выявления террористов в США.

Дрейк, работавший на высоких постах в АНБ, ранее пытался в установленном порядке вскрывать недостатки в работе этого ведомства. Он обращался к прямому начальству и в Конгресс США, но в итоге сам оказался под судом по обвинению в нарушении закона о шпионаже. Ему грозили 35 лет тюрьмы, но в последний момент дело распалось.

Из-за кампании в прессе в его защиту приговорили его в итоге лишь к году тюрьмы условно, но он лишился работы и пенсии. Считается, что, в частности, примером Дрейка вдохновлялся и руководствовался Эдвард Сноуден.

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