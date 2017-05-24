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WSJ: группа хакеров угрожает раскрыть имена киберэкспертов АНБ

Международная панорама
24 мая, 16:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Shadow Brokers также выложила ПО, которое использовалось для недавней масштабной кибератаки

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НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Группа хакеров, скрывающихся под псевдонимом Shadow Brokers, намеревается предать огласке имена киберспециалистов, работающих на Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Shadow Brokers выложила программное обеспечение (ПО), использовавшееся для недавней масштабной хакерской атаки на компьютеры с операционной системой (ОС) Windows. Об этом сообщила газета WSJ.

Издание обращает внимание на то, что разведывательное сообщество не придало значение детали в информации, выложенной Shadow Brokers 14 апреля на одном из российских файлообменных сайтов. Помимо инструментов, предположительно разработанных АНБ для взлома и шпионажа за работой финансовых организаций на Ближнем Востоке и в Панаме, хакеры выложили имена четырех человек, один из которых работает на эту американскую спецслужбу. Эти имена перечислялись в реквизитах документов, где обычно указываются авторы и редакторы размещенных сайтов, поясняет газета.

По ее данным, Shadow Brokers также в апреле воспользовалась Twitter, чтобы пригрозить раскрыть личность пятого человека. Речь идет о бывшем сотруднике АНБ Джейке Уильямсе, который сейчас ведет собственный блог и неоднократно проводил параллель между данной хакерской группой и РФ, утверждает издание. Оно обратилось за разъяснениями в АНБ, официальный представитель которого отказался подтвердить или опровергнуть принадлежность документов и инструментов, опубликованных Shadow Brokers.

Издание напоминает, что спецслужбы пользуются услугами не только штатных программистов, но и их коллег со стороны, из числа наиболее продвинутых специалистов. Им ради обеспечения личной безопасности разрешается работать анонимно.

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса- шифровальщика WannaCry. Для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить $600 в криптовалюте Bitcoin (биткоин), угрожая в противном случае полностью стереть информацию с жесткого диска зараженного компьютера. По данным Европейского полицейского агентства (Европол), жертвами этой атаки стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России.

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