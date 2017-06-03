В Венесуэле скончался подросток, получивший ранение на марше оппозиции

МЕХИКО, 3 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Число жертв насилия в ходе антиправительственных выступлений в Венесуэле возросло до 64 человек. В одной из больниц штата Лара скончался 17-летний юноша, пострадавший при нападении вооруженных гражданских лиц на манифестантов в апреле. Об этом сообщил в своем Twitter депутат Национальной ассамблеи от этого региона Даниэль Антекера.

"Молодой человек, которого полувоенные формирования ранили из огнестрельного оружия 10 апреля, сегодня скончался", - написал Антекера.

Lamento informar que el joven Yoiner Peña herido de bala por grupos paramilitares el 10 de abril falleció esta madrugada. Paz a su alma — Daniel Antequera (@danielantequera) 3 June 2017

По данным издания El Nacional, юноша был глухонемым. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас в ночь на субботу сообщила, что с начала апреля во время акций протеста погибли 63 человека. По ее словам, смерть 19 из них связана с действиями правоохранительных органов.

Венесуэлу третий месяц сотрясают антиправительственные манифестации. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также намерение главы государства созвать Конституционную ассамблею, чтобы изменить основной закон страны.

Согласно данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 1 апреля были задержаны порядка 3 тыс., из них несколько сотен предстали перед военными трибуналами. Число пострадавших превысило 1 тыс. человек.