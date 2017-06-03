Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Венесуэле скончался подросток, получивший ранение на марше оппозиции

Международная панорама
3 июня, 17:12 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

В результате число жертв насилия в ходе антиправительственных выступлений возросло до 64 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 3 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Число жертв насилия в ходе антиправительственных выступлений в Венесуэле возросло до 64 человек. В одной из больниц штата Лара скончался 17-летний юноша, пострадавший при нападении вооруженных гражданских лиц на манифестантов в апреле. Об этом сообщил в своем Twitter депутат Национальной ассамблеи от этого региона Даниэль Антекера.

"Молодой человек, которого полувоенные формирования ранили из огнестрельного оружия 10 апреля, сегодня скончался", - написал Антекера.

По данным издания El Nacional, юноша был глухонемым. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас в ночь на субботу сообщила, что с начала апреля во время акций протеста погибли 63 человека. По ее словам, смерть 19 из них связана с действиями правоохранительных органов.

Венесуэлу третий месяц сотрясают антиправительственные манифестации. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также намерение главы государства созвать Конституционную ассамблею, чтобы изменить основной закон страны.

Согласно данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 1 апреля были задержаны порядка 3 тыс., из них несколько сотен предстали перед военными трибуналами. Число пострадавших превысило 1 тыс. человек.

Смотрите также

Двое полицейских задержаны за убийство подростка на акции протеста в Венесуэле

В ходе протестов в венесуэльском штате Тачира убит подросток

Десятки детей пострадали при разгоне акции протеста в Венесуэле

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО
2
В Петербурге проверяют информацию о смерти пожилой женщины от переохлаждения
3
На Украине разрабатывают законопроект о свободном обращении оружия
4
Путин примет участие в церемонии имянаречения танкера "Кристоф де Маржери" в Петербурге
5
Минобороны опубликовало кадры первых пусков "Искандеров" за пределами России
6
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама