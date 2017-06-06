В Кабуле прогремел взрыв

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Взрыв прогремел в столице Афганистана, где сегодня открылась международная конференция "Кабульский процесс" с участием делегатов из 21 страны. Об этом сообщил телеканал TOLOnews на своей странице в Twitter.
По предварительной информации, снаряд, выпущенный неизвестными, разорвался в районе так называемой зеленой зоны Кабула, где расположена штаб-квартира миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка". В результате инцидента никто не пострадал.