В Кабуле прогремел взрыв

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Взрыв прогремел в столице Афганистана, где сегодня открылась международная конференция "Кабульский процесс" с участием делегатов из 21 страны. Об этом сообщил телеканал TOLOnews на своей странице в Twitter.

По предварительной информации, снаряд, выпущенный неизвестными, разорвался в районе так называемой зеленой зоны Кабула, где расположена штаб-квартира миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка". В результате инцидента никто не пострадал.