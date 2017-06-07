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В ЛНР группа журналистов попала под обстрел украинских силовиков

Международная панорама
7 июня, 16:28 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 7, июня. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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Андрей Марочко

Андрей Марочко

© снимок с видео Луганскинформцентр

ЛУГАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Группа журналистов попала под артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка городского типа Фрунзе. Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр.

"Возвращаясь в Луганск из Кировска, на подъезде к Фрунзе, группа журналистов и официальный представитель народной милиции ЛНР (провозглашенной Луганской народной республики) подполковник Андрей Марочко попали под артиллерийский обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее силовики обстреляли город Кировск и поселок городского типа Донецкий. Кроме того, ВСУ предприняли попытку прорыва в районе села Желобок в Славяносербском районе. В настоящее время народная милиция ЛНР сдерживает наступления украинских подразделений. Позже под огнем украинских силовиков также оказались окраины Стаханова и поселок городского типа Фрунзе.

Стороны конфликта в Донбассе в преддверии Международного дня защиты детей согласовали прекращение огня вдоль всей линии соприкосновения с полуночи 1 июня, однако обстрелы продолжаются.

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