Минюст США: Трамп окажется под следствием, если будет препятствовать расследованию по РФ

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ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн не исключил, что даже президент США Дональд Трамп может оказаться под следствием за препятствование расследованию правоохранительных органов. Так он ответил на вопросы законодателей на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса США по разведке.
"Любой, кто попытается помешать проведению федерального расследования, окажется под следствием", - подчеркнул Розенстайн, когда старший демократ в спецкомитете Марк Уорнер спросил у него, "стоит ли президент выше закона". Сенатор пытался выяснить, какое влияние оказывает глава государства на ход расследования утверждений, связанных с приписываемым России вмешательством в президентскую избирательную кампанию в США.
Сенаторы также спрашивали замминистра юстиции о назначении ведомством бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Розенстайна просили представить письменное заявление о том, что Мюллер сможет провести независимое разбирательство. Он заявил, что спецпрокурор обладает "соответствующими полномочиями" для проведения расследования в том числе и якобы связей избирательной кампании Трампа с российскими должностными лицами. Замминистра указал, что глава государства не может уволить Мюллера.
Розенстайн также прокомментировал многочисленные утечки в СМИ важной информации об администрации США. "Утечки являются преступлением", - подчеркнул он.
ФБР ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.