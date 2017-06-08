Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизмене

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КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" в ответ на обвинения президента Петра Порошенко обвинила его самого и премьер-министра Владимира Гройсмана в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе партии, комментируя заявление главы государства о политической ответственности Тимошенко за заключение газовых контрактов с Россией в 2009 году.
"Было принято единогласное решение пригласить на заседание фракции президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. "Батькивщина" хочет получить объяснения от руководителей относительно их действий, которые имеют признаки государственной измены и наносят ущерб национальным интересам Украины в их сотрудничестве с властью Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как пояснили в партии, речь идет о торговых отношениях и бизнес-интересах Порошенко в России в связи с невыполненным обещанием продать Липецкую кондитерскую фабрику Roshen.
Такое требование "Батькивщины" появилось на фоне недавних обвинений в адрес ее лидера Юлии Тимошенко со стороны президента и его фракции. Президент Петр Порошенко заявил о необходимости политической ответственности за подписание в 2009 году Тимошенко контрактов с "Газпромом". Ранее с критикой в ее адрес обрушился лидер фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов, обвинив в предательстве национальных интересов Украины из-за этих контрактов и заложенного там принципа "бери или плати". В связи с этим он обратился в антикоррупционные органы страны с целью проверки контракта на предмет коррупции и государственной измены.
Тимошенко отвергла все обвинения. В свое оправдание она отметила, что принцип "бери или плати" в то время был заложен в типовой контракт для всех потребителей российского газа. Обвинения в свой адрес она считает "истерией, направленной против партии "Батькивщина", в последнее время пользующейся все большей поддержкой избирателей.