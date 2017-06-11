СМИ: в Одесской области снесли памятник Григорию Котовскому

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КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Памятник советскому военачальнику и политическому деятелю Григорию Котовскому демонтировали в Подольске (бывший Котовск) Одесской области. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.
"Памятник, который стоял возле железнодорожного вокзала, убрали в ночь с 9 на 10 июня", - сказано в сообщении. Источник агентства сообщил, что памятник снесли в рамках выполнения закона о декоммунизации в связи с ожидаемым приездом в город главы Одесской области Максима Степанова.
В мае 2016 года Верховная рада Украины переименовала город Котовск Одесской области в Подольск. В апреле 2017 года одесские коммунальщики со второй попытки снесли памятную доску Котовскому с фасада дома на Соборной площади, где он проживал в 1919 году. Рабочие пытались снести ее несколько дней, удалось это сделать только с помощью газовой горелки. В Одессе остались еще два мемориальных знака в честь революционера.
Григорий Котовский - советский военный и политический деятель, герой Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны.
Пакет законов о декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь российских и советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий.
На практике в ходе кампании новые власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о вековых связях Украины и России. Так, Московский проспект в Киеве уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие данного закона.