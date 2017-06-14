Адвокаты: дело об убийстве на Украине журналиста Бузины до сих пор не передано в суд

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Адвокаты по делу об убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины раскритиковали проводимое властями расследование, отметив, что уже больше года оно стоит на месте, а материалы до сих пор не переданы в суд.

"Если бы дело действительно было передано в суд, то мы бы как представители потерпевшей стороны, естественно, получили бы об этом уведомление. Но ничего до сих пор нет, расследование по делу до сих пор приостановлено. В связи с этим потерпевшая сторона вынуждена была обратиться с официальным заявлением к уполномоченному Верховной рады по правам человека а также к мониторинговым миссиям ОБСЕ и ООН", - заявил порталу "Страна.ua" Ренат Кузьмин, являющийся адвокатом матери Олеся Бузины Валентины.

Он также уточнил, что готовится иск в Европейский суд по правам человека к украинской власти, "которая фактически прекратила расследование убийства Олеся Бузины".

По словам другого адвоката Артема Захарова, несмотря на регулярные заявления генпрокурора о прогрессе в расследовании, защита семьи Бузины считает, что расследование убийства журналиста не ведется.

Убийство больше года назад

Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года возле своего дома в Киеве. По делу были задержаны двое человек - националисты Андрей Медведько и Денис Полищук. Оба подозреваемых отрицают свою вину.

Летом 2016 года у них принудительно были взяты образцы крови для проведения ДНК-экспертизы. После получения ее выводов генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал передать дело в суд. На данный момент Медведько и Полищук находятся на свободе, так как суд выпустил их под личное обязательство. Отчитываясь 24 мая о проделанной работе перед депутатами Верховной рады, Луценко вновь повторил, что дело об убийстве Бузины будет направлено в суд в ближайшее время.

Ранее президент Украины Петр Порошенко называл раскрытие этого преступления делом чести для украинской власти.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер заявила во вторник, 13 июня, что Организация обеспокоена ненадлежащим расследованием убийства Бузины.

Чем известен Олесь Бузина

Олесь Бузина - журналист, писатель и телеведущий, известный своими антиукраинскими высказываниями. Издал книгу "Вурдалак Тарас Шевченко" с целью развенчать "культ Кобзаря", а также книгу "Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину". В мае 2009-го предложил принять пакет законов, запрещающих пропаганду идеологического наследия ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в РФ) как тоталитарной фашистской партии. В 2014 году публиковал статьи и авторские колонки в поддержку сторонников "Новороссии". Был шеф-редактором газеты "Сегодня", покинувший издание из-за цензуры.