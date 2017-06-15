AP: полиция Вашингтона выдвинет обвинения в отношении 12 сотрудников охраны Эрдогана

ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Полиция американской столицы намерена выдвинуть обвинения в отношении 12 сотрудников охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в стычках во время недавнего визита турецкого лидера в Вашингтон. Об этом сообщило в среду агентство AP со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По их сведениям, соответствующие заявления будут сделаны на пресс-конференции с участием мэра города и шефа полиции. Стражи порядка предъявят обвинения, в частности, семи сотрудникам охраны Эрдогана в уголовных преступлениях, а пятерым - в менее тяжких правонарушениях. Однако служба охраны вернулась в Турцию вместе с президентом. Ее сотрудникам может угрожать арест, если они вновь посетят США.

Во время беспорядков в мае стражи порядка задержали двоих охранников Эрдогана, но позже отпустили их. Вашингтонская полиция установила личности 34 из 42 человек, которые участвовали в стычках. В ближайшее время их должны арестовать, отмечает агентство.

Ранее в среду, как сообщили корреспонденту ТАСС в полиции, обвинения были предъявлены двоим арестованным по делу о беспорядках. Синана Нарина и Эйюпа Йылдырыма подозревают в нападении на участников мирной демонстрации.

Беспорядки в Вашингтоне

16 мая у резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли короткие, но ожесточенные столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, двое из них получили серьезные ранения. Полиция Вашингтона выражала намерение предъявить обвинения сотрудникам службы безопасности Эрдогана, участвовавшим в столкновениях.

Представители посольства в США утверждали, что драку у резиденции посла в Вашингтоне спровоцировали члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В Госдепе выразили серьезную озабоченность этим инцидентом. 17 мая посол Турции в США Сердар Кылыч был вызван на встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, а 22 мая американский посол в Турции Джон Басс - в турецкий МИД.