СМИ: КНДР считает действия США в Сирии грубым актом государственного терроризма

ПХЕНЬЯН, 18 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Действия Соединенных Штатов в Сирии "с каждым днем приобретают все более возмутительный характер". Об этом говорится в комментарии информационного агентства ЦТАК, опубликованном в центральной газете Rodong Sinmun.

В нем отмечается, что бомбардировки авиацией США сирийской территории, в том числе в зонах деэскалации, "следует рассматривать как грубый акт государственного терроризма, нацеленный на свержение законного правительства САР и насаждение послушного Вашингтону режима". "Осуществляя такую провокационную стратегию под предлогом антитеррористической операции, США рассчитывают поставить под свой контроль весь ближневосточный регион", - считают авторы комментария.

Американские бомбардировки в Сирии и Ираке, отмечается в материале, "приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения, такие действия доказывают, что США несут основную ответственность за подрыв глобального мира и безопасности".

В этих условиях решение КНДР предпринять шаги для укрепления обороноспособности страны "являются полностью оправданными и справедливыми". Народ и армия народной республики, подчеркивает ЦТАК, "будут и впредь ускоренными темпами развивать ядерные силы сдерживания в количественном и качественном отношении, чтобы эффективно противодействовать провокационным акциям США".