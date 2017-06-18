Глава спецкомитета по разведке: никакого сговора между Трампом и Россией не было

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ВАШИНГТОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп не вступал в сговор с российскими властями, но американские СМИ не хотели принимать эту версию. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США республиканец Дэвин Нуньес, сообщает в издание Politico.
"Я сказал: хорошо, я не думаю, что там был какой-то сговор. И что случилось со мной? Все главные газеты страны начали чернить мое имя. Потому что я сказал правду, что между Дональдом Трампом и россиянами никогда не было никакого сговора", - отметил законодатель, выступая в субботу на собрании спонсоров Республиканской партии в Калифорнии.
"Я должен спросить самого себя, было ли это правда расследованием преступления? И должен вам сказать, если на этом все и закончится, то это приведет к глубокому расколу в этой стране", - добавил Нуньес. При этом он призвал Вашингтон "прекратить ловить российских призраков и вернуться к реальной работе".
На данный момент министерство юстиции США, а также комитеты по разведке обеих палат Конгресса проводят свои расследования так называемых попыток России вмешаться в президентские выборы 2016 года, пытаясь, в том числе, определить, заключали ли приближенные Трампа какие-либо договоренности с представителями РФ. Нуньес возглавлял расследование своего комитета, но позже был вынужден взять самоотвод, лично сообщив Трампу о том, что телефоны членов его предвыборного штаба прослушивались. Этим политик вызвал шквал критики в свой адрес, в первую очередь, со стороны демократов.
Москва ранее неоднократно, в том числе, и на высшем уровне отрицала обвинения в свой адрес насчет попыток повлиять на американские выборы.