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Politico: адвокат переходной команды Трампа посоветовал сохранить документы по РФ

Международная панорама
16 июня, 8:05 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Под документацией Кори Ленгхофер подразумевает электронную почту, голосовые, текстовые сообщения, электронную переписку, сообщения в соцсетях, текстовые документы, электронные таблицы

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ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Адвокат переходной команды президента США Дональда Трампа Кори Ленгхофер дал указание ее бывшим сотрудникам сохранить документацию, которая может касаться России в свете проводимых расследований утверждений о вмешательстве в Москвы в прошлогодние президентские выборы в США. Об этом сообщила  газета Politico, в распоряжении которой оказалось письмо юриста.

Ленгхофер посоветовал помощникам и волонтерам переходной команды главы государства сохранить записи, касающиеся "нескольких незаконченных расследований потенциальных попыток в интересах России повлиять на выборы 2016 года". Рекомендации касались документации по России, Украине и близких к Трампу людей, в том числе экс-главы предвыборного штаба Пола Манафорта, бывших советников Картера Пейджа, Рика Гейтса и Роджера Стоуна и экс- помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Ленгхофер также указал на необходимость сохранить записи, касающиеся поездок сотрудников переходной команды за рубеж.

Под документацией юрист подразумевал "электронную почту, голосовые, текстовые сообщения, электронную переписку, сообщения в соцсетях, текстовые документы, электронные таблицы, базы данных, распечатки телефонных звонков, видео- и аудиозаписи, фотографии или изображения, а также информацию, содержащуюся на настольных компьютерах, ноутбуках, планшетных компьютерах, смартфонах или других портативных устройствах, записи в календаре и дневниках".

Временной промежуток между днем выборов и днем инаугурации президента называют периодом перехода исполнительной власти. В это время происходит постепенная передача дел от одной администрации к другой, будущий президент объявляет о приоритетах своей политики и проводит назначения на ключевые посты новой администрации. В рамках переходной команды создаются группы, ведающие кадровыми и юридическими вопросами, "переходные группы" для всех федеральных учреждений, включая министерства.

После победы на выборах переходная команда избранного президента приступает к подбору кандидатур для работы новой администрации. Переходная команда нового президента контактирует с действующей администрацией на предмет ознакомления кандидатов с положением дел.

И сам Трамп, и российское руководство на самом высоком уровне не раз опровергали домыслы о вмешательстве России в американские выборы, как политизированные и направленные на делегитимизацию действующего президента США.

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