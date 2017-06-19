Порошенко предложил разработать закон о механизме выплат пенсий жителям Донбасса и Крыма

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КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко предложил разработать специальный закон, который предусматривает механизм выплаты пенсий жителям неподконтрольных районов Донбасса и Крыма. Об этом заявила представитель президента в парламенте, депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.
"Президент предложил разработать специальный рамочный закон, который дал был ответ на вопрос, как будут начисляться пенсии для жителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганский областей - прим. ТАСС) и как будет начисляться пенсии для людей, которые остаются в Крыму", - сказала она на брифинге в Раде.
По словам представителя президента, рабочая группа по подготовке соответствующего законопроекта уже создана и приступит к работе над ним.
Выплаты пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса были остановлены постановлением кабинета министров от 7 ноября 2014 года. Согласно документу, выплаты должны быть восстановлены после возвращения регионов под контроль украинской власти.
В октябре 2015 года первая палата Высшего административного суда вынесла решение о выплате пенсий, заработных плат и социальных пособий тем, кто проживает на территориях провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В то же время министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что не будет сотрудничать с провозглашенными ДНР и ЛНР по выплатам пенсий. По словам министра, для выплат пенсий жителям неподконтрольных территорий ежегодно нужно 30 млрд гривен ($1,1 млрд).
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. Однако несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.