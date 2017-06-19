Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко предложил разработать закон о механизме выплат пенсий жителям Донбасса и Крыма

Международная панорама
19 июня, 13:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, июня. /ТАСС

По словам представителя президента, рабочая группа по подготовке соответствующего законопроекта уже создана

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко предложил разработать специальный закон, который предусматривает механизм выплаты пенсий жителям неподконтрольных районов Донбасса и Крыма. Об этом заявила представитель президента в парламенте, депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"Президент предложил разработать специальный рамочный закон, который дал был ответ на вопрос, как будут начисляться пенсии для жителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганский областей - прим. ТАСС) и как будет начисляться пенсии для людей, которые остаются в Крыму", - сказала она на брифинге в Раде.

Смотрите также

Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса

Законопроект Рады о реинтеграции Донбасса предусматривает наделение его особым статусом

Песков: Кремлю пока неизвестно, как "Минск-2" учтен в плане Киева реинтегрировать Донбасс

По словам представителя президента, рабочая группа по подготовке соответствующего законопроекта уже создана и приступит к работе над ним.

Выплаты пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса были остановлены постановлением кабинета министров от 7 ноября 2014 года. Согласно документу, выплаты должны быть восстановлены после возвращения регионов под контроль украинской власти.

В октябре 2015 года первая палата Высшего административного суда вынесла решение о выплате пенсий, заработных плат и социальных пособий тем, кто проживает на территориях провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В то же время министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что не будет сотрудничать с провозглашенными ДНР и ЛНР по выплатам пенсий. По словам министра, для выплат пенсий жителям неподконтрольных территорий ежегодно нужно 30 млрд гривен ($1,1 млрд).

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. Однако несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны назвало уничтожение американцами сирийского Су-22 военной агрессией
2
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
3
Песков: Путин не будет вмешиваться в судебный спор АФК "Система" и "Роснефти"
4
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
5
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом Роге
6
Фадеев считает, что вдохновители протестов лишены чувства истории
7
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
Темы дня
Загрузка...
Реклама