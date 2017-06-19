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Постпред Рады в ПАСЕ не исключает введения военного положения в Донбассе

Международная панорама
19 июня, 15:22 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, июня. /ТАСС

Владимир Арьев не стал однозначно отвечать на вопрос, будет ли введено военное положение в Донецке и Луганске

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© Михаил Соколов/ТАСС

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Законопроект о реинтеграции Донбасса может предусматривать введение военного положения на территории Донецкой и Луганской областей. Такую точку зрения высказал в понедельник постпред Верховной рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Мы понимаем, что сейчас мы не будем переходить к формату полномасштабного военного положения, - сказал он в эфире телеканала "112. Украина". - Это будет формат локальной войны с возможностью для президента иметь в подчинении все силовые структуры на территории Донецкой и Луганской областей".

При этом однозначно отвечать на вопрос, будет ли введено военное положение в Донецке и Луганске, Арьев не стал. "Окончательного решения нет. Мы это воспринимаем как какой-то переходной момент, так как нам нужно действовать более эффективно, чтобы избежать перехода этого конфликта в замороженное состояние", - пояснил он.

По мнению постпреда Рады в ПАСЕ, ситуация в Донбассе зашла в тупик, поэтому Киеву "нужно освободить поле для маневра, что и делается законодательным путем". Он объяснил, что украинские власти изначально имели два варианта развития событий: "или борьба с терроризмом, или объявление войны с ведением военного положения".

Однако, отметил он, поскольку военное положение предусматривает, что "страна полностью работает на фронт, нет никакой свободы слова, никакой свободы собраний, никаких выборов", от этого варианта отошли. "Это (введение военного положения) в принципе не могли тогда поддержать наши западные партнеры", - сказал Арьев.

Что касается силовой операции в Донбассе, она, по словам постпреда, на тот момент была единственным форматом, который допускало законодательство. Но сейчас, уверен он, такой подход устарел.

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