Депутат Рады: законопроект о реинтеграции Донбасса разрабатывается без обсуждения

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса разрабатывается кулуарно и неизвестными участниками.

"Абсурд в том, что на вечер пятницы еще не было никакой официальной информации о параметрах этого документа. Неизвестно ни кто его разрабатывает, ни как это коснется жизни рядовых людей. СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) принимает какие-то тексты на закрытых круглых столах с неизвестными участниками, детали которых в виде слухов выносятся спикерами с сомнительной репутацией", - написал Найем в Facebook.

Депутат считает, что этот законопроект многие депутаты встретят в штыки. "Анонсированный законопроект настолько масштабный, что попытки протянуть его через парламент в столь короткие сроки вызовут не только вопросы, но и сопротивление", - отметил политик.

Найем добавил, что, если закон не примут на этой сессии, нынешний формат военных действий сохранится еще, как минимум, на четыре месяца. По его словам, за две недели необходимо успеть рассмотреть проект документа в комитете, поставить в Раде на голосование в первом чтении, внести в законопроект правки, принять во втором чтении и в целом.

При этом он отметил, что "отсутствие внятной коммуникации, недосказанность и слухи" - не самая мудрая политика на пути к реинтеграции. "Это не способствует ни доверию, ни консолидации. Так можно разводить котят, но не сшивать страну", - заявил депутат.

Законопроект дорабатывает группа авторов

В то же время первый заместитель главы депутатской фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что законопроект о завершении силовой операции и новом этапе использования Вооруженных сил в Донбассе поступит на рассмотрение Верховной рады уже на этой неделе. "На данный момент законопроект дорабатывает группа авторов", - уточнил депутат.

Представитель президента в Раде Ирина Луценко сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает дополнительные полномочия Петра Порошенко. "Предполагается, что президент будет иметь право (без разрешения Рады - прим. ТАСС) вводить чрезвычайное положение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - заявила Луценко.

АТО заменят на войсковую операцию?

На прошлой неделе секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что так называемую антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе нужно завершить, поскольку в рамках этого формата неподконтрольные Киеву территории освободить невозможно. Политик предложил перейти к новому формату разрешения конфликта.

"За три года военные действия в Донбассе переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО", - заявил Турчинов.

Эксперты полагают, что Турчинов сделал подобное заявление по поручению Порошенко. Президент тут же предложил заменить АТО "адекватными действиями" украинских военных. "Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной", - считает глава государства.

Порошенко пытается укрепить свои позиции

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что о военном положении заговорили сейчас, вероятнее всего, чтобы избежать внеочередных выборов. "Будут введены некоторые ограничения, скажем, на свободу слова, на проведение выборов, на перемещение людей, товаров и особенно оружия. Там очень большой перечень мероприятий", - отметил он. При этом, по мнению Сунгуровского, ограничения для всей страны и прифронтовых регионов могут различаться.

Звучат также мнения, что именно расширение полномочий президента является главной целью нового законопроекта. Так, экс-депутат Рады от "Батькивщины" Андрей Сенченко полагает, что своими заявлениями о завершении АТО Порошенко просто-напросто пытается укрепить свои позиции, чтобы сохранить власть.