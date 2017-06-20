По крайней мере 50 боевиков ИГ уничтожены в результате иранского ракетного удара

ТЕГЕРАН, 20 июня. /ТАСС/. По крайней мере 50 террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), включая шестерых полевых командиров, уничтожены 18 июня в результате нанесенного вооруженными силами Ирана ракетного удара. Об этом сообщает 20 июня новостной телеканал IRINN.

По его данным, среди убитых представителей командования ИГ - саудовец Саад аль-Хусейни, известный также под именем Абу Саад, командир ИГ в Дейр-эз-Зоре Абу Асем аль-Либиаи, а также Абдольгадер аль-Сарани, известный под прозвищем "Абу Харес" и приходящийся зятем главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади.

Телеканал отмечает, что это предварительные данные. "Окончательные результаты иранского ракетного удара, который был предпринят по согласованию с властями Сирии и Ирака, будут сообщены позже", - отмечает IRINN.

В ночь с 18 на 19 июня Иран нанес ракетный удар по позициям террористов в районе сирийского Дейр-эз-Зора. С баз Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС ИРИ - прим. ТАСС) в провинциях Керманшах и Курдистан были выпущены шесть баллистических ракет класса "земля - земля" средней дальности, которые, как утверждают иранские военные источники, "с высокой точностью поразили места скопления террористов, их командные пункты и пункты обеспечения".

Как заявило командование КСИР, ракетный удар стал "сокрушительным ответом" на преступления, совершенные террористами 7 июня в Тегеране. В результате террористических нападений на иранский парламент и на мавзолей имама Хомейни тогда погибли 18 и получили ранения около 50 человек.