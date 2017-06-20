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ВС Ирака отбили у ИГ последний мост, соединяющий западную и восточную часть Мосула

Международная панорама
20 июня, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

По данным СМИ, силовики в наступлении в исторической части Мосула используют беспилотники и снайперов

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Правительственные силы Ирака восстановили контроль над последним - пятым мостом через Тигр, соединяющим западную и восточную части Мосула, отбив переправу у боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил во вторник командующий операцией по освобождению иракского города генерал Абдель Амир Йаралла.

По его словам, которые приводит телеканал "Ас-Сумария", в наступлении на позиции экстремистов в южной части района Эш-Шифаа была задействована девятая бронетанковая дивизия ВС Ирака. Военным удалось также выбить боевиков с территории, где находятся руины исторической крепости Баштабия (XII в.), взорванная ИГ в 2015 году, и тюрьма "Эль-Ахдас" на западном берегу Тигра. Таким образом, боевики, число которых, по разным данным, составляет от 500 до 700 человек, оказались блокированы в Старом городе Мосула.

Как отмечают арабские СМИ, силовики в наступлении в исторической части Мосула используют беспилотные летательные аппараты и снайперов. Для вывода мирных жителей организованы коридоры безопасности, однако террористы ведут обстрел гражданских, покидающих подконтрольные им районы. В общей сложности в старой части Мосула остается порядка 100 тыс. иракцев, которых боевики используют в качестве живого щита.

Кампания по выдворения боевиков ИГ из Мосула началась в октябре прошлого года. 18 июня иракские военные приступили к завершающей стадии операции в западной части города. В настоящий момент армейский спецназ, Федеральная полиция и армия Ирака продвигаются к соборной мечети Ан-Нури, в которой главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании "халифата", иракской "столицей" которого стал Мосул. В командовании уверены, что взятие культового сооружения окончательно деморализует боевиков.

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