Украина просит США проследить за строительством Керченского моста из космоса

Торгованов продолжит работу в сборной России по гандболуСпорт 28 июня, 18:20
Результат мужской сборной РФ по гандболу в отборе к ЧЕ-2018 признан неудовлетворительнымСпорт 28 июня, 18:11
Прядкин: предпосылки, что "Зенит" будет играть в РФПЛ на стадионе "Санкт-Петербург", естьСпорт 28 июня, 18:04
Прядкин: матчи "Урала" в РФПЛ могут проходить в манеже в случае суровых погодных условийСпорт 28 июня, 18:00
Орел и голубь: почему встреча президентов США и Южной Кореи будет непростойМеждународная панорама 28 июня, 18:00
Дирижер, глава колонии и журналист: главные роли Микаэла НюквистаКультура 28 июня, 17:53
Арбитражный суд принял к производству иск кредитора к ФК "Кубань" почти на 1,6 млн рублейСпорт 28 июня, 17:48
Трамп принял приглашение Макрона посетить Францию 14 июляМеждународная панорама 28 июня, 17:45
На восстановление российских памятников культуры нужно около 500 млрд рублейКультура 28 июня, 17:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Украина планирует обратиться к специалистам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) с просьбой проследить за строительством моста через Керченский пролив. Об этом сообщила пресс-служба украинской прокуратуры.
"Мы будем привлекать (к осуществляемому на Украине уголовному расследованию - прим. ТАСС) не только украинских специалистов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а будем обращаться и к иностранным организациям, таким как NASA и другим", - говорится в опубликованном сообщении.
Украинская прокуратура проводит соответствующие экспертизы для определения возможных убытков в связи со строительством моста. Позже ведомство готовится представить их в международных судебных инстанциях, отметили в пресс- службе.
Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявлял ранее, что Киев намерен обратиться в Международную морскую организацию в связи со строительством Керченского моста. По его словам, данное сооружение не согласовывалось с Украиной, и это является нарушением требования Конвенции ООН по морскому праву, Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также ряда других международных соглашений и документов.
Кроме того, заявлял замминистра, с Киевом не согласованы намерения РФ закрыть судоходную часть Керченского пролива на 23 дня в августе - сентябре 2017 года в связи с установкой арки, "что может нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом". Чиновник уверен, что дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста приведет к значительному уменьшению грузооборота в портах Мариуполя и Бердянска.
Россия начала работы по строительству Керченского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей. Керченский мост, который свяжет Крым с материковой Россией, возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.
16 июня было объявлено о завершении сборки судоходной арки железнодорожной части моста. Она была собрана менее чем за год и весит более 5,8 тыс. тонн.
Одновременно в Керчи идет сборка арочного пролета автодорожной части моста. Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы сооружения, протяженность каждого составляет 227 метров. Арки обеспечат пропуск судов шириной 185 и высотой 35 метров.
После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.