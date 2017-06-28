Украина просит США проследить за строительством Керченского моста из космоса

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Украина планирует обратиться к специалистам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) с просьбой проследить за строительством моста через Керченский пролив. Об этом сообщила пресс-служба украинской прокуратуры.

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"Мы будем привлекать (к осуществляемому на Украине уголовному расследованию - прим. ТАСС) не только украинских специалистов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а будем обращаться и к иностранным организациям, таким как NASA и другим", - говорится в опубликованном сообщении.

Украинская прокуратура проводит соответствующие экспертизы для определения возможных убытков в связи со строительством моста. Позже ведомство готовится представить их в международных судебных инстанциях, отметили в пресс- службе.

В правительстве тоже протестуют

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявлял ранее, что Киев намерен обратиться в Международную морскую организацию в связи со строительством Керченского моста. По его словам, данное сооружение не согласовывалось с Украиной, и это является нарушением требования Конвенции ООН по морскому праву, Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также ряда других международных соглашений и документов.

Кроме того, заявлял замминистра, с Киевом не согласованы намерения РФ закрыть судоходную часть Керченского пролива на 23 дня в августе - сентябре 2017 года в связи с установкой арки, "что может нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом". Чиновник уверен, что дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста приведет к значительному уменьшению грузооборота в портах Мариуполя и Бердянска.

Керченский мост

Россия начала работы по строительству Керченского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей. Керченский мост, который свяжет Крым с материковой Россией, возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

16 июня было объявлено о завершении сборки судоходной арки железнодорожной части моста. Она была собрана менее чем за год и весит более 5,8 тыс. тонн.

Одновременно в Керчи идет сборка арочного пролета автодорожной части моста. Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы сооружения, протяженность каждого составляет 227 метров. Арки обеспечат пропуск судов шириной 185 и высотой 35 метров.

Референдум в Крыму

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.