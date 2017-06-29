Источники: законопроект по санкциям в отношении РФ решили вернуть в Сенат США на доработку

ВАШИНГТОН, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. В США законопроект о санкциях в отношении РФ, который был одобрен Сенатом и поступил в Палату представителей, решено вернуть на доработку. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили осведомленные источники в Вашингтоне.

"Мы возобновим нажим после перерыва на 4 июля (День независимости США - прим. ТАСС) и первой официальной встречи президентов Трампа и Путина", - заявил один из специалистов.

Саммит лидеров стран G20, на котором ожидается первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, должен состояться 7-8 июля в Гамбурге.

Сенат США возобновляет работу после праздничных каникул 10 июля, Палата представителей - 11 июля.

Отступление от конституционных норм

Две недели назад Сенат подавляющим большинством голосов одобрил новый жесткий пакет санкций в отношении России под предлогом ее вмешательства в политические процессы в США. Он, в частности, включал требование об обязательном введении санкций против определенного круга лиц в течение заранее установленного срока после вступления закона в силу, а также пункт, обязующий президента страны заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или упразднение санкций.

Однако задним числом выяснилось, что сенатское решение было принято с отступлением от конституционных норм. Те требуют, чтобы инициативы, которые могут отразиться на доходных статьях бюджета США, выдвигались нижней палатой.

Специалисты утверждали, что это техническое препятствие можно было без труда устранить и в самой Палате представителей. Однако, по полученным корр. ТАСС сведениям, республиканское руководство Палаты соглашалось вынести законопроект на голосование лишь при условии изъятия из него ряда ключевых положений. Попытка демократов организовать политическую контратаку не удалась.

Более того, в среду стало известно, что уже и в самом Сенате возникла организационная заминка. По свидетельству газеты Politico, демократы там потребовали гарантий того, что если они заново примут свой законопроект, устранив из него процедурные неточности, то нижняя палата существенных изменений в него вносить уже не будет. Но таких заверений, как пишет издание со ссылкой на одного из осведомленных специалистов-демократов в аппарате Сената, никто не дал.

Председатель сенатского комитета по иностранным делам республиканец Роберт Коркер, согласно публикации, назвал такую позицию "пораженческой" и "играющей на руку России". "Это нелепая позиция - утверждать, что мы не отправим свой билль в Палату должным образом, пока не будем точно знать, что Палата сделает с принятым нами законопроектом", - сказал он журналистам.

"Сохранение гибкости"

Официально и публично республиканское руководство Палаты представителей поддерживает идею ужесточения санкций в отношении России. Со своей стороны администрация Трампа воздерживается от комментариев по поводу конкретных мер, но в принципе высказывается за "сохранение гибкости" в санкционной политике. Это принято понимать в том плане, что исполнительная ветвь власти не хочет законодательного закрепления санкций, чтобы не лишаться свободы маневра и сохранять собственные прерогативы, особенно во внешнеполитической сфере.

Многие источники подтверждают, что деловые круги США в целом настроены против санкций и ведут против них настойчивую лоббистскую работу в администрации и Конгрессе США.

Кроме того, если новые санкции против России не будут введены Конгрессом США до августовского отпускного перерыва в работе, то дальнейшая их судьба, по мнению специалистов, будет зависеть и от настроений избирателей на местах. Наблюдатели предупреждают, что если законодатели в своих округах не увидят особого интереса к данной теме, то даже в рядах оппозиции может ослабеть антироссийский энтузиазм.