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Белый дом хочет сохранять гибкость санкций против России

Международная панорама
23 июня, 23:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июня. /ТАСС

Ранее Конгресс принял законопроект о санкциях против Ирана, в который отдельным пакетом были включены и меры по законодательному закреплению и ужесточению санкций против России

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ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Белый дом хочет сохранять гибкость при применении санкций против России. Об этом в пятницу на брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

На вопрос о том, важны ли для администрации сроки принятия нового санкционного пакета, он ответил: "Что нас действительно беспокоит, - так это чтобы у исполнительной ветви власти сохранялись полномочия и гибкость в плане применения санкций... для эффективного достижения цели".

О необходимости гибкости в санкционной политике ранее говорил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В США под этим обычно подразумевается нежелание исполнительной власти соглашаться с тем, чтобы санкции закреплялись Конгрессом и приобретали силу закона, обязательного к исполнению.

"В целом в подходе к санкциям нас беспокоит прежде всего то, как Конгресс их оформляет и не чревато ли это потенциальным подрывом полномочий исполнительной власти", - сказал Спайсер.

Неделю назад Сенат Конгресса США подавляющим большинством голосов принял законопроект о санкциях против Ирана, в который отдельным пакетом были включены и меры по законодательному закреплению и ужесточению санкций против России. Теперь дело за Палатой представителей Конгресса, которая должна либо поддержать этот же законопроект, либо предложить собственный, чтобы после согласования окончательного текста представить его на подпись президенту страны. Спайсер своими высказываниями подтвердил, что администрация не обязательно согласится с мерами, ведущими к ограничению ее исполнительных политических полномочий.

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Персоны
Спайсер, Шон
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