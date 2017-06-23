Минфин США не комментирует возможность распространения санкций на суверенный долг РФ

ВАШИНГТОН, 23 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Минфин США отказался комментировать возможность распространения американских санкций в отношении РФ на российский суверенный долг. "Мы не комментируем законопроекты, находящиеся в процессе рассмотрения", - заявили в четверг в пресс-службе ведомства в ответ на запрос корреспондента ТАСС на эту тему.

За дальнейшими пояснениями рекомендовано было обращаться к составителям санкционного пакета в Конгрессе США, а за комментариями по поводу политических позиций администрации - к пресс-службе Белого дома.

Неделю назад Сенат Конгресса США подавляющим большинством голосов принял законопроект о санкциях против Ирана, в который отдельным пакетом были включены и меры по законодательному закреплению и ужесточению ограничительных мер в отношении России. Теперь дело за Палатой представителей Конгресса, которая должна либо поддержать этот же законопроект, либо предложить собственный, чтобы после согласования окончательного текста представить его на подпись президенту страны.

Какой вариант выберет руководство нижней палаты, пока не ясно. Однако, ее спикер Пол Райан в четверг же заявил, что мешкать не намерен. Правда, возникли еще и процедурные помехи, которые требуется утрясти, но наблюдатели в аппарате Конгресса не исключают, что уже на следующей неделе могут быть сделаны некие практические шаги по дальнейшему продвижению инициативы. Как сказал корреспонденту ТАСС один из этих людей, "политический багаж, связанный с ослаблением санкций, никому не нужен", а при наличии общего согласия "развитие событий может быть и очень даже быстрым".

Что касается исполнительной власти США, она всегда без энтузиазма относится к любым действиям законодателей, ограничивающим для нее свободу маневра. И госсекретарь США Рекс Тиллерсон публично говорил недавно о том, что администрация хотела бы "сохранить гибкость" в вопросе применения санкций. Но на прямой вопрос о том, поддерживает ли президент США Дональд Трамп "сенатские санкции" в отношении России, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер во вторник ответил: "Думаю, мы подождем и посмотрим, что произойдет в Палате (представителей), прежде чем давать свою оценку этому пакету".