Премьер Ирака: освобождение мечети Ан-Нури в Мосуле символизирует конец существования ИГ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Возвращение контроля над соборной мечетью Ан-Нури в Мосуле, где главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) объявил о создании "халифата", означает конец существования псевдогосударства террористов. Об этом заявил в четверг премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади.

"Взрыв боевиками ИГ мечети Ан-Нури и минарета Аль-Хадба и сегодняшнее возвращение их властям - объявление об окончании [существования] лжегосударства ИГ", - приводит слова аль-Абади его канцелярия. Премьер отметил, что власти Ирака продолжат преследовать и уничтожать боевиков ИГ, пока не останется ни одного террориста в Ираке.

Ожидается, что аль-Абади выступит в ближайшее время с "победной речью" в Западном Мосуле после завершения операции против боевиков ИГ. По имеющейся информации, в городе до сих пор остается порядка 200 боевиков.

Правительственные силы отбили в четверг у ИГ территорию в старой части Мосула, где расположена соборная мечети Ан-Нури. Там главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади три года назад объявил о создании "халифата", провозгласив Мосул его "столицей". Боевики взорвали культовое сооружение XII века на минувшей неделе, что иракский премьер охарактеризовал как официальное заявление о поражении.

Кампания по выдворению ИГ из Мосула, второго по величине города Ирака и главного оплота террористов, началась в октябре прошлого года. В ней задействован армейский спецназ, Федеральная полиция, силы быстрого реагирования и Вооруженные силы Ирака. Поддержку с воздуха оказывает авиация международной контртеррористической коалиции во главе с США и правительственные ВВС республики.