Спикер Конгресса США: билль о санкциях против РФ должен быть доработан Сенатом

ВАШИНГТОН, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан исходит из того, что законопроект об ужесточении санкций против России, одобренный ранее Сенатом, был принят с отклонением от конституционных норм и должен быть доработан.

Пояснения спикера

"Они некорректно оформили этот законопроект, - сказал Райан в четверг на регулярном брифинге для журналистов. - И мы сказали Сенату: вам надо корректно это оформить в соответствии с конституцией".

Спикер напомнил, что по американскому основному закону любые инициативы, способные отразиться на доходных статьях бюджета США, должны выдвигаться нижней палатой Конгресса. "Здесь есть конституционный вопрос, - сказал он. - Мы оказываем Сенату необходимую техническую поддержку для того, чтобы этот законопроект был составлен правильно. И они над этим работают".

На вопрос о том, необходимо ли, на его взгляд, дополнительное голосование в Сенате по переоформленному законопроекту, Райан ответил утвердительно. "Да, они должны [заново голосовать], - сказал он. - Потому что изначально не приняли его правильно, а нарушили конституционный протокол".

Перерыв на праздничные каникулы

Ранее корреспондент ТАСС из осведомленных источников на Капитолийском холме стало известно, что сенатский санкционный законопроект решено вернуть на доработку. "Мы возобновим нажим после перерыва на 4 июля (День независимости США - прим. ТАСС) и первой официальной встречи президентов Трампа и Путина", - заявил при этом один из специалистов.

Саммит лидеров "Большой двадцатки", на котором ожидается первая личная встреча действующих президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, должен состояться 7-8 июля в Гамбурге.

Сенат США возобновляет работу после праздничных каникул 10 июля, Палата представителей - 11 июля.

Отступление от конституционных норм

Две недели назад Сенат подавляющим большинством голосов одобрил новый жесткий пакет санкций против России под предлогом ее вмешательства в политические процессы в США.

Набор мер, в частности, включал требование об обязательном введении санкций против определенного круга лиц в течение заранее установленного срока после вступления закона в силу, а также пункт, обязующий президента страны заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или упразднение санкций.

Однако, как теперь вновь напомнил Райан, сенатское решение было принято с отступлением от конституционных норм.

Специалисты утверждали, что это техническое препятствие можно было без труда устранить и в самой Палате представителей. Однако, по полученным корреспондентом ТАСС сведениям, республиканское руководство Палаты соглашалось вынести законопроект на голосование лишь при условии изъятия из него ряда ключевых положений. Попытка демократов организовать политическую контратаку не удалась.

Заминка в Сенате

Более того, в среду стало известно, что уже и в самом Сенате возникла организационная заминка. По свидетельству газеты Politico, демократы потребовали гарантий того, что если они заново примут свой законопроект, устранив из него процедурные неточности, то нижняя палата существенных изменений в него вносить уже не будет. Но таких заверений, как пишет издание со ссылкой на одного из осведомленных специалистов-демократов в аппарате Сената, никто не дал.

Председатель сенатского комитета по иностранным делам республиканец Роберт Коркер, согласно публикации, назвал такую позицию "пораженческой" и "играющей на руку России". "Это нелепая позиция - утверждать, что мы не отправим свой билль в Палату должным образом, пока не будем точно знать, что Палата сделает с принятым нами законопроектом", - сказал он журналистам.

"Сохранение гибкости"

Официально и публично республиканское руководство Палаты представителей поддерживает идею ужесточения санкций в отношении России. Со своей стороны администрация Трампа воздерживается от комментариев по поводу конкретных предлагаемых мер, но в принципе высказывается за "сохранение гибкости" в санкционной политике. Это принято понимать в том плане, что исполнительная ветвь власти не хочет законодательного закрепления санкций, чтобы не лишаться свободы маневра и сохранять собственные прерогативы, особенно во внешнеполитической сфере.

Многие источники подтверждают, что деловые круги США в целом настроены против санкций и ведут против них настойчивую лоббистскую работу в администрации и Конгрессе США.

Кроме того, если новые санкции против России не будут введены Конгрессом до августовского отпускного перерыва в работе, то дальнейшая их судьба, по мнению специалистов, будет зависеть и от настроений избирателей на местах. Наблюдатели предупреждают, что если законодатели в своих округах не увидят особого интереса к этой теме, то даже в рядах оппозиции может ослабеть антироссийский энтузиазм.