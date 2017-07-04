Президент Интерпола предупредил о новых угрозах от высоких технологий

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СИНГАПУР, 4 июля. /ТАСС/. Президент Интерпола Мэн Хунвэй признал глобальные изменения в преступности и терроризме и предупредил о росте числа "новейших угроз", которые исходят от высоких технологий. Об этом он заявил во вторник на открытии в Сингапуре международной конференции Интерпола "Инновационное содействие противодействию угрозам безопасности".
По его словам, "в настоящее время мы живем в мире глобализации, наблюдаем результаты технологической революции и, с одной стороны, пользуемся всеми предоставляемыми преимуществами". С другой стороны, продолжил глава международной полиции, "происходят глобальные изменения в плане совершения преступлений, в том числе террористической направленности".
Президент Интерпола также признал, "что в будущем будет наблюдаться рост угроз, которые возникают по мере развития высоких технологий, социальных платформ и прочее". В связи с этим он призвал все страны "объединить усилия перед лицом новых угроз", поскольку "ни одно государство самостоятельно не может справиться с подобным злом".