Минобороны Японии: высота полета запущенной КНДР ракеты могла превысить 2500 км

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Высота полета ракеты, запущенной во вторник КНДР, превысила 2500 км. Об этом сообщило министерство обороны Японии, по данным которого, за 40 минут она преодолела дистанцию примерно в 900 км.

"Детали в настоящее время анализируются, однако, предположительно, баллистическая ракета достигла высоты свыше 2500 км, пролетела около 900 км примерно за 40 минут и упала в Японском море в исключительной экономической зоне нашей страны", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что данных о разрушения или других последствиях ракетного запуска нет.