Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны Японии: высота полета запущенной КНДР ракеты могла превысить 2500 км

Международная панорама
4 июля, 8:43 дата обновления: 4 июля, 8:44 UTC+3

За 40 минут ракета преодолела дистанцию примерно в 900 км, сообщили в оборонном ведомстве Японии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Высота полета ракеты, запущенной во вторник КНДР, превысила 2500 км. Об этом сообщило министерство обороны Японии, по данным которого, за 40 минут она преодолела дистанцию примерно в 900 км.

Смотрите также

Ядерная программа КНДР. Досье

"Детали в настоящее время анализируются, однако, предположительно, баллистическая ракета достигла высоты свыше 2500 км, пролетела около 900 км примерно за 40 минут и упала в Японском море в исключительной экономической зоне нашей страны", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что данных о разрушения или других последствиях ракетного запуска нет. 

Смотрите также

КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты

Дональд Трамп в разговоре с Си Цзиньпином указал на растущую угрозу КНДР

Абэ и Трамп договорились тесно сотрудничать для усиления давления на КНДР

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Госдума может увеличить порог задолженности для запрета выезда за рубеж
2
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
3
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
4
Спасатели нашли тело последнего погибшего на уральском озере Максимка
5
КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты
6
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
7
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
Темы дня
Загрузка...
Реклама