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Fox: США получили подтверждение успешного испытания МБР в КНДР

Международная панорама
4 июля, 20:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, июля. /ТАСС

Власти КНДР сообщили ранее, что ракета пролетела 933 км, максимальная высота ее полета составила 2802 км

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НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. США получили подтверждение, что КНДР осуществила во вторник успешный запуск именно межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News.

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"Северная Корея впервые успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету, подтвердили официальные лица США", - отмечает телеканал.

Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечается, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Приказ о запуске ракеты руководитель КНДР Ким Чен Ын подписал 3 июля, он лично наблюдал за испытанием.

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