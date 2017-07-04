Fox: США получили подтверждение успешного испытания МБР в КНДР

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НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. США получили подтверждение, что КНДР осуществила во вторник успешный запуск именно межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News.
"Северная Корея впервые успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету, подтвердили официальные лица США", - отмечает телеканал.
Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечается, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Приказ о запуске ракеты руководитель КНДР Ким Чен Ын подписал 3 июля, он лично наблюдал за испытанием.