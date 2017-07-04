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США запросили провести закрытое заседание СБ ООН в связи с пуском ракеты в КНДР

Международная панорама
4 июля, 23:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, июля. /ТАСС

Пхеньян во вторник сообщил о проведении нового успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты

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НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. США направили во вторник запрос на закрытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с ракетным испытанием в КНДР.

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Ракетная программа КНДР. Досье

Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечается, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Приказ о запуске ракеты руководитель КНДР Ким Чен Ын подписал 3 июля, он лично наблюдал за испытанием.

Между тем, как сообщило позднее Министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 км, а не на заявленные 2801 км, и пролетела порядка 510 км, а не 933 км. По заключению ведомства, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод огласил и Пентагон.

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