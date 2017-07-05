NYT: Трамп на встрече с Путиным может затронуть тему вмешательства в выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным 7 июля в Гамбурге может затронуть якобы вмешательство извне в ход прошлогодней предвыборной кампании в Соединенных Штатах, но не станет подробно останавливаться на этой теме. С таким утверждением выступила в среду в своей электронной версии газета The New York Times, ссылающаяся на источники в команде Трампа.

"Команда Трампа говорит, что он [президент США] может затронуть документально зафиксированное вмешательство в выборы 2016 года, но вряд ли будет подробно останавливаться на этой теме, чтобы не ставить под сомнение легитимность своего избрания", - пишет издание. По его словам, "помощники ожидают, что он [Трамп] сосредоточит внимание на Сирии", включая создание зон безопасности, борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) и предотвращение применения химического оружия в Сирии.

Как уточняют источники газеты, советники до сих пор не знают точно, какие темы решит поднять Трамп на встрече с Путиным в Гамбурге, и крайне беспокоятся, что неискушенность нового президента США может причинить вред его политическому авторитету на родине, где ведется несколько разбирательств по поводу приписываемого Москве вмешательства в предвыборную кампанию. "Сам Трамп не испытывает беспокойства на этот счет. Он заявил помощникам, что его скорее раздражает перспектива получить нагоняй от канцлера Германии Ангелы Меркель и других лидеров за выход из Парижского соглашения по климату и жесткую позицию по вопросу иммиграции", - пишет издание.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, планируется "полноценная "сидячая" встреча" Путина и Трампа, а не контакт "на ногах" в кулуарах форума. Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду, что "это будет достаточно обстоятельная беседа". Оба собеседника также подчеркнули, что пресс-конференция по итогам встречи не планируется.

В Кремле ждут, что [личное] знакомство президентов России и США пройдет в рабочей атмосфере, между лидерами установится рабочий диалог, сообщил в среду Песков. "Это первая встреча, первое знакомство двух президентов, главное в этой встрече это", - ответил Песков на вопрос журналистов об ожиданиях Кремля от предстоящего общения Путина и Трампа. Среди тем, которые могут быть затронуты во время беседы президентом РФ и США, пресс-секретарь Путина назвал Украину и Сирию.