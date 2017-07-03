CNN: Трамп на встрече с Путиным намерен в первую очередь обсудить Сирию

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече с российским президентом Владимиром Путиным намерен в первую очередь обсудить ситуацию в Сирии, а также поддержку, оказываемую РФ президенту Сирии Башару Асаду. Об этом со ссылкой на источники сообщил в понедельник телеканал CNN.

Источники телеканала полагают, что на встрече Трамп также может поднять украинский вопрос, однако тема приписываемого РФ вмешательства в американские президентские выборы вряд ли будет затронута.

При этом, как отмечает CNN, официального плана встречи пока нет.

29 июня помощник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Трамп рассчитывает встретиться с российским коллегой в Гамбурге на полях саммита G20 7-8 июля.

Как сообщил 30 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопрос о формате и времени встречи президентов РФ и США на саммите в Гамбурге прорабатывается по дипломатическим каналам.