Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: Трамп на встрече с Путиным намерен в первую очередь обсудить Сирию

Международная панорама
3 июля, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

По мнению источников телекомпании, тема приписываемого РФ вмешательства в американские выборы на встрече вряд ли будет затронута

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече с российским президентом Владимиром Путиным намерен в первую очередь обсудить ситуацию в Сирии, а также поддержку, оказываемую РФ президенту Сирии Башару Асаду. Об этом со ссылкой на источники сообщил в понедельник телеканал CNN.

Источники телеканала полагают, что на встрече Трамп также может поднять украинский вопрос, однако тема приписываемого РФ вмешательства в американские президентские выборы вряд ли будет затронута.

При этом, как отмечает CNN, официального плана встречи пока нет.

29 июня помощник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Трамп рассчитывает встретиться с российским коллегой в Гамбурге на полях саммита G20 7-8 июля.

Как сообщил 30 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопрос о формате и времени встречи президентов РФ и США на саммите в Гамбурге прорабатывается по дипломатическим каналам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
2
Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕ
3
Врио гендиректора "Почты России" назначена Ольга Осина
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Полиция допустила гибель большинства пропавших пассажиров автобуса в Баварии
6
Касперский готов раскрыть программный код властям США и выступить в Конгрессе
7
CNN: Трамп на встрече с Путиным намерен в первую очередь обсудить Сирию
Темы дня
Загрузка...
Реклама