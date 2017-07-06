США не подтверждают, что Трамп на встрече с Путиным затронет тему вмешательства в выборы

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Белый дом не стал подтверждать в среду информацию СМИ о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге 7 июля может затронуть тему предполагаемого вмешательства из-за рубежа в ход прошлогодней предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Во время беседы с журналистами заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс не стала отвечать на данный вопрос.

"Мы не собираемся забегать вперед по их встрече", - отметила она, отвечая на просьбу прокомментировать материал газеты The New York Times о том, что команда Трампа может затронуть "документально зафиксированное вмешательство в выборы 2016 года". Издание при этом подчеркивает, что американский лидер вряд ли будет подробно останавливаться на этой теме, чтобы не ставить под сомнение легитимность своего избрания.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, планируется "полноценная "сидячая" встреча" Путина и Трампа, а не контакт "на ногах" в кулуарах форума. Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду, что "это будет достаточно обстоятельная беседа". Оба собеседника также подчеркнули, что пресс- конференция по итогам встречи не планируется.

В Кремле ждут, что [личное] знакомство президентов России и США пройдет в рабочей атмосфере, между лидерами установится рабочий диалог, сообщил в среду Песков. "Это первая встреча, первое знакомство двух президентов, главное в этой встрече это", - ответил Песков на вопрос журналистов об ожиданиях Кремля от предстоящего общения Путина и Трампа. Среди тем, которые могут быть затронуты во время беседы президентов РФ и США, пресс-секретарь Путина назвал Украину и Сирию.