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В Венесуэле мятежный офицер пообещал разогнать вооруженные проправительственные банды

Международная панорама
6 июля, 2:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Оскар Перес заявил, что ликвидирует группировки и вернет мир народу

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Офицер Оскар Перес, атаковавший с воздуха правительственное здание в столице Венесуэлы Каракасе, пообещал нейтрализовать выступающие на стороне властей военизированные группировки. Об этом он заявил в своем очередном видеообращении, обнародованном в среду в интернете. Банды сторонников правительства, более известные как "колективос", в среду напали на парламент страны. От их действий пострадали пять депутатов и семь сотрудников Национальной ассамблеи.

"Мы знаем, кто они и где они, и мы их ликвидируем, чтобы вернуть мир нашему народу", - сказал Перес. По его словам, бригада специального назначения Корпуса научных, уголовных и криминалистических исследований готова приступить к выполнению этой задачи.

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По утверждению Переса, президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул резиденцию Мирафлорес и вместе с правительством находится на военной базе в Фуэрте-Тиуна недалеко от Каракаса. "Нам нужно искать их там, - отметил офицер. - Там генералы, полковники и солдаты выдадут их народу, чтобы они заплатили за свои грехи и преступления".

С борта вертолета, управляемого Пересом, 27 июня были обстреляны здания Верховного суда и министерства внутренних дел в Каракасе. Сведений о пострадавших не поступало.

Мадуро назвал случившееся "террористической атакой" и отправил спецподразделения на поиск ее организаторов и участников. Вскоре властям удалось обнаружить угнанное воздушное судно, принадлежащее полиции, на севере штата Варгас в районе побережья.

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