Новая стратегия ЕС по кибербезопасности включит практическую помощь Украине

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БРЮССЕЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Новая стратегия Евросоюза по кибербезопасности будет включать практическую помощь Украине в этой сфере.
Об этом заявил еврокомиссар по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.
"Украина недавно подверглась кибератакам. Новая стратегия ЕС по кибербезопасности будет включать практическую поддержку Украине в этом", - сказал он.
По словам еврокомиссара, "ЕС полностью поддерживает усилия Украины по проведению реформ". "Сотрудничество между ЕС и Украиной сильнее, чем когда-либо с безвизовым режимом, торговыми связями и соглашением об ассоциации, которое скоро вступит в силу", - отметил Домбровскис.
27 июня компьютерный вирус атаковал десятки компаний и организаций по всему миру. Как выяснили специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, масштабное нападение на энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании было совершено при помощи вируса-шифровальщика Petya.A, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры, требует выкуп в размере $300 в биткоинах.