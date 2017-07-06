Новая стратегия ЕС по кибербезопасности включит практическую помощь Украине

БРЮССЕЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Новая стратегия Евросоюза по кибербезопасности будет включать практическую помощь Украине в этой сфере.

Об этом заявил еврокомиссар по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

"Украина недавно подверглась кибератакам. Новая стратегия ЕС по кибербезопасности будет включать практическую поддержку Украине в этом", - сказал он.

По словам еврокомиссара, "ЕС полностью поддерживает усилия Украины по проведению реформ". "Сотрудничество между ЕС и Украиной сильнее, чем когда-либо с безвизовым режимом, торговыми связями и соглашением об ассоциации, которое скоро вступит в силу", - отметил Домбровскис.

27 июня компьютерный вирус атаковал десятки компаний и организаций по всему миру. Как выяснили специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, масштабное нападение на энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании было совершено при помощи вируса-шифровальщика Petya.A, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры, требует выкуп в размере $300 в биткоинах.